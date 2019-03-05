GAÜ'de yangın
Girne Amerikan Üniversitesi'nde henüz tespit edilmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Bu sabah saat 09:15'de Girne Amerikan Üniversitesinin, Milenyum binasının dördüncü katında bulunan bir ofiste başlayan yangın devam ediyor. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.
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