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GAÜ'de yangın

GAÜ'de yangın

Girne Amerikan Üniversitesi'nde henüz tespit edilmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

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Bu sabah saat 09:15'de Girne Amerikan Üniversitesinin, Milenyum binasının dördüncü katında bulunan bir ofiste başlayan yangın devam ediyor. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.

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