Gazimağusa ile Güvercinlik Kavşağı arasında sis!
Gazimağusa ile Güvercinlik Kavşağı arasında sis!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Gazimağusa ile Güvercinlik Kavşağı arasındaki güzergahta, yolda oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
PGM/BRT
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