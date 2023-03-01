Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Gazimağusa ile Güvercinlik Kavşağı arasında sis!
Gazimağusa ile Güvercinlik Kavşağı arasında sis!

Gazimağusa ile Güvercinlik Kavşağı arasında sis!

Gazimağusa ile Güvercinlik Kavşağı arasında sis!

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Gazimağusa ile Güvercinlik Kavşağı arasındaki güzergahta, yolda oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır. 

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

PGM/BRT

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.