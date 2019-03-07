Gazimağusa- İskele Anayolu’ndaki kazada iki kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa – İskele Anayolu üzerinde, Veliha Özfuttu (K-32), yönetimindeki NK 615 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada St. Barnabas Çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Veliha Özfuttu ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Özfuttu (K-69) kaldırıldıkları Gazimağusa devlet Hastanesi’nde tedvileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.