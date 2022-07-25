Gazimağusa Limanı’nda faaliyet gösteren 4 örgüt, Güç-Sen’in ek mesai yapmama eylemi hakkında açıklama yaptı

Gazimağusa Limanı’nda faaliyet gösteren 4 dernek ve birlik Güç-Sen’in limanlarda ve gümrük kapılarında ek mesai çalışmama eylemi hakkında Gazimağusa Limanı’nda ortak açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Derneği, Kıbrıs Türk Armatörler Derneği, Beynelmilel Nakliyeciler Birliği ve Komisyoncular Derneği ortak açıklamasında, limanlarda ek mesai yapılmamasının, işlerin ve işlemlerin gecikmesi nedeniyle maliyetlerin artmasına, ürünlerin zamanında teslim edilmemesine ve ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olduğu velirtildi.

Açıklamada, Güç-Sen’in eylem gerekçelerinin 3 yıldır devam ettiğine vurgu yapılarak, hükümete eyleme neden olan konuların çözülmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca, eylemin ek mesailer nedeniyle yapıldığına dikkat çekilerek, Gazimağusa Limanı’nda bayram tatili nedeniyle fazla ek mesai yapılmadığı, sınır kapılarındaki ek mesailer de limanlardaki ek mesaiye eklendiği için ek mesai sürelerinin aşıldığı, gümrük kapılarındaki ek mesailerin limanlardan ayrılması gerektiği ifade edildi.

4 örgütün ortak basın açıklaması Kıbrıs Türk Armatörler Derneği Başkanı Yıltan Özkıraç tarafından okundu.

Yıltan Özkıraç, gümrük yetkililerinin ve hükümetin sorunu çözeceğine inandıkları için bugüne kadar sessiz kaldıklarını belirterek, limanlarda çalışan herkesin bu işten zarar gördüğünü ifade etti.

Yıltan Özkıraç, bugünkü açıklamanın bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, “ Bunu artık bu şekilde yürütmemiz mümkün değil” dedi.

Eylem dahil her seçeneği değerlendirerek tepkilerini göstereceklerini söyleyen Özkıraç, Başbakanlık ve bakanlıklarla ilgili randevu taleplerine de cevap alamadıklarını söyledi.

Özkıraç, mesailerin sorumlusunun limanlar olmadığını, yaklaşık 10 gün bayram tatilinde gemilerin gidip gelmediğini, limanlarda ek mesailerin dolmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bu neyi kanıtlar biliyor musunuz. Aslında liman çok fazla konuşulduğu kadar ek mesai yapmıyor. Esas mesai 24 saat sınır kapılarında çalışan memurlar yapıyor. Onların ek mesaileri limanlara ekleniyor. Onların haklarının talebi nedeniyle biz kullanılıyoruz. Yoksa limanda ek mesaileri dolduracak kadar iş yoktur Bu ayrılabilir. Gazimağusa Limanı’nın ne alakası var sınır kapılarıyla. Ek mesailer kapılarda doluyor, eylemler kapılarda değil limanda yapılıyor”

Ek mesai eylemlerinin devamı halinde gereken neyse yapacaklarını vurgulayan Özkıraç, basın açıklamasını okudu.

Basın açıklamasında, Güç-Sen’in ara ara 3 yıldır personel alımı ve ek mesai nedeniyle eylem yaptığı kaydedildi.

Dünyada limanların 24 saat esasına göre çalıştığı vurgulanarak, “KKTC’de 08.00-14.00 saatleri arası çalışma yapılmaktadır. Bu saatler arasında çalışıp KKTC limanlarında gemi işletmeciliği yapılabilmesi mümkün müdür?” diye soruldu.

Açıklamada, KKTC’nin en yoğun iş hacmine sahip limanlarında gemi taşımacılığının aksamasının ülkeye mal girişi ile ülkeden mal sevkiyatında sorunlar yaşanmasına, sefer kayıplarına, gelir kayıplarına, ithalat ve ihracat yapılan Mersin ve Taşucu limanlarındaki masrafların da artmasına enden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Dünya ve KKTC ticaretinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu, navlun bedellerinin 4 katına yükseldiği, bu dönemde yapılan eylemlerin işlerin aksamasına neden olduğu, paydaşların mali kayıpları yanında ülke ekonomisine sekte vurduğu, ayrıca eylemlerin Gazimağusa Limanı’nda çalışanların sorunlarına da çare olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazimağusa Gümrük Dairesi çalışanları ve sendika yöneticileri, daha sağ duyulu olarak sorunlarını istişare ile çözmeye, Başbakan ve Maliye Bakanı da, eyleme yol açan unsurları ortadan kaldırmaya davet edildi.

Basın açıklamasının ardından söz alan Gemi Acenteleri Derneği Başkanı Vargın Varer, acenteler, armatörler, uluslararası nakliyeciler ve gümrük komisyoncuları olarak yaklaşık 3 yıldır söz konusu sorunla ilgili mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Varer, mağduriyetin ticaret erbabından son tüketiciye kadar zincirleme devam ettiğine işaret ederek, gecikmeler nedeniyle maliyetlerin fiyatlara yansıdığını söyledi.

Son 1 yıldır 4 ayrı bakanla muhatap olduklarını, Maliye Bakanı Sunat Atun ile görüşerek sorunun çözümüne ilişkin önerilerde de bulunduklarını söyledi.

Sadece kamuya istihdam yaparak sorunların çözülemeyeceğini yineleyen Varer, 1980’lerin ek mesai düzenlemeleri ve gümrük iş tanımları ile 2000’li yılların yürütülemeyeceğini kaydetti.

Geçiş kapılarının en fazla ek mesaiye ulaşan unsurlardan biri olduğunu söyleyen Varer, geçiş kapılarında vardiya sistemi getirilerek istihdam yapmadan veya kısıtlı istihdam ile sorunun çözülebileceğini Bakanla paylaştıklarını söyledi.

Bu sorunu uzun süredir yaşadıklarını söyleyen Varer, gümrükçülerin ek mesai saatleri dolduğunda hukuken angarya çalışmamak için bu gibi eylemlere başvurduklarını ve kendilerinin de her ay başı bu sorunun çözülmesi için girişim yaptıklarını söyledi.

“Dayanma noktamız kalmadı” diyen Varer, özellikle yaz mesaisi başlayınca sorunların daha da büyüdüğünü, çözümün ise hükümet edenlerin ve politika yapıcıların işi olduğunu söyledi.

Beynelmilel Nakliyeciler Birliği Başkanı Hasan Dörtgazi de, yaklaşık 3 yıldır devam eden sorunun her geçen gün arttığını ve kendilerini maddi ve manevi sıkıntıya düşürdüğünü söyledi.

Dörtgazi, “Biz ülkemizi seviyoruz, bu ülkeye ciddi yatırımlar yaptık” diyerek, hizmetleri yapabilmeleri için Gazimağusa Limanı’nın çağdaş yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Limanın 1974 yılından daha geride olduğunu iddia eden Dörtgazi, hizmetleri daha ileriye götürebilmek için hükümetin sorunlara çözüm bulması gerektiğini kaydetti

Sorunların çözümüyle ilgili adım atılmadığını ve 3 yıl geçtiğini kaydeden Dörtgazi, her geçen gün mağduriyetin arttığını vurguladı.

Dörtgazi, “Biz de bir hafta çalışmıyoruz desek ülke kilitlenir” diyerek, limanların ülkenin can damarı olduğunu, binlerce insanın malının limanda taahhütlü olduğunu, taahhüt ettikleri malı gününde teslim edemedikleri için alıcı gözünde yalancı duruma düştüklerini ifade etti.

Dörtgazi, devlet yetkililerine sorunu çözme çağrısında bulundu.

Dörtgazi, “Bizler ek mesai ücretini memurlar için gümrüğe yatırıyoruz ama gümrük, devletimiz ödemeleri memurlarına geç ödüyorlar sıkıntı böyle başlıyor bir de memur azlığı nedeniyle işlemler aksıyor” dedi.