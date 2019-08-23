Gece yarısı KAP geldi! Galatasaray...

Galatasaray, Valentine James Ozornwafor'un İspanya'nın Almeria kulübüne kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi üzerine anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından KAP’a yapılan bildirim şu şekilde

“Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Union Deportiva Almeria Kulübü, Şirketimize 2019-2020 sezonu için net 200.000 Euro geçici transfer ücreti ödeyecek olup 31.05.2020 tarihine kadar net 1.850.000 Euro transfer bedeli ile oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahiptir.

Yapılan anlaşmaya göre Union Deportiva Almeria Kulübü satın alma opsiyonunu kullanır ve ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, satış karının %20'sini Şirketimize ödeyecektir.