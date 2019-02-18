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Gecelik pozu olay oldu!

Gecelik pozu olay oldu!

Gecelik pozu olay oldu!

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Uzun süredir bir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaştığı gecelikli pozuyla gündem oldu.

Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç’tan boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

31 yaşındaki oyuncu, son olarak Instagram'da gecelikle bir pozunu yayınladı.

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