ELEKTRİKLİ BATTANİYE YANGINA SEBEP OLDU!

Girne’de elektrikli battaniye yangına sebep oldu.

Polis Bülteninde yer alan habere göre bugün saat 14:20 sıralarında, Girne’de İçeri Sokak üzerinde bulunan Özyalçın-183 iki numaralı dairenin salon/mutfak kısmında faal durumda bulunan elektrikli battaniyeden dolayı bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu oda içerisinde bulunan koltuk takımı, klima iç ünitesi, migrodalga fırın, televizyon ve perdeler yanarak hasar görürken, pencere camları ısıdan kırıldı, diğer odalar ise dumandan islendi.

Soruşturma devam ediyor.