Genç futbolcudan ayrılık açıklaması

Galatasaray’ın sezon başında transfer ettiği ve İnegolspor’a kiraladığı Birhan Vatansever, İnegölspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Instagram hesabından bir açıklama yapan 21 yaşındaki orta saha, "İnegölspor ile olan sözleşmemi feshetmiş bulunuyorum." dedi.

2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.