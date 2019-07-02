Genellikle ilk hamilelikte ortaya çıkıyor!

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) nedir? Belirtileri nelerdir?

Çoklu gebelik, 35 yaş üstü anne yaşı, yüksek tansiyon öyküsü, obezite ve diyabet gibi nedenlerle ortaya çıkan gebelik zehirlenmesi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) nedir? Belirtileri nelerdir? işte bilinmesi gerekenler...

Dünya çapında, gebeliklerin % 5 ila % 14’ünde görülen gebelik zehirlenmesi genellikle bir kadının ilk hamileliğinde ortaya çıkar, ancak sonraki bir hamilelikte nadir olarak gelişir. Tüm gebeliklerin % 20’si yüksek tansiyon ile komplikedir. Yüksek tansiyondan kaynaklanan komplikasyonlar, hamile kadınlarda meydana gelen tüm ölümlerin de % 20’sini oluşturmaktadır. Peki, Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) nedir? Belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

GEBELİK ZEHİRLENMESİ (PREEKLAMPSİ) NEDİR?

Gerçek anlamda bir zehirlenme ile hiçbir ilgisi olmayan gebelik zehirlenmesi (Preeklampsi), hamilelik sırasında yüksek tansiyon ile ilişkili bir durumdur. Yüksek tansiyon, ödem (şişlik) ve idrar yolu ile fazla protein atılması ile karakterize ciddi bir gebelik komplikasyonudur.

Preeklampsi gebeliğin 20. haftasından sonra herhangi bir zamanda ortaya çıkar. Bebeğin doğumundan altı hafta sonra bile gelişebilir (doğum sonrası dönem, doğum öncesi preeklampsi olarak adlandırılır), ancak bu nadirdir. Tedavi edilmediği takdirde, hem anne hem de bebeği için ciddi, hatta ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Preeklampside tek tedavi bebeğin doğumudur. Bebeğin doğumıundan sonra bile, iyileşme zaman alabilir.

GEBELİK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Gebelik zehirlenmesi bazen hiçbir belirti olmadan gelişir. Yüksek tansiyon yavaşça gelişebildiği gibi aniden de başlayabilir. Kan basıncını izlemek doğum öncesi bakımın önemli bir parçasıdır çünkü preeklampsinin ilk işareti genellikle kan basıncında bir artıştır. İki seferde, en az dört saat arayla ölçülen ve 140/90 milimetre cıva (mm Hg) veya daha yüksek olan kan basıncı anormaldir.

Gebelik zehirlenmesinin diğer belirti ve semptomları şunları içerebilir:

– İdrarda aşırı protein (proteinüri) veya ek böbrek problemi belirtileri

– Bilinci kaybetme

– Görme sorunları ve çok nadir olarak körlük

– Nefes alış verişte güçlük çekme

– Mide ve karında ağrı

– Mide bulantısı ya da kusma

– Azalan idrar çıkışı

– Kandaki trombosit seviyelerinde azalma (trombositopeni)

– Vücutta özellikle el, ayak ve yüz bölgelerinde belirgin düzeyde şişlik

– Uzun süreli ve şiddetli baş ağrısı

– Bozulmuş karaciğer fonksiyonu

– Yorgunluk ve halsizlik hissi

– Hızlı kilo alımı

GEBELİK ZEHİRLENMESİNİN NEDENLERİ

Preeklampsinin kesin nedenleri bilinmemektedir. Uzmanların çoğu plasentanın gelişimi ile ilgili bir sorun olduğunda hemfikir. Gebeliğin başlarında, plasentaya etkili bir şekilde kan göndermek için yeni kan damarları gelişir.

Preeklampsili kadınlarda bu kan damarları düzgün gelişmemiş veya çalışmıyor gibi görünmektedir. Normal kan damarlarından daha dardırlar ve onlardan akabilecek kan miktarını sınırlayan hormonal sinyallere farklı tepki verirler. Kan damarlarının neden farklı şekilde geliştiği tam olarak anlaşılmamıştır, ancak bazı faktörler rol oynayabilir. Bunlar:

– Uterusa (rahim) yetersiz kan akışı

– Kan damarlarında hasar

– Bağışıklık sistemi ile ilgili bir sorun

– Bazı genler