‘Gerginlik ve kutuplaşma bitsin’

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turuna kalan Ulusal Birik Partisi adayı Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni ziyaret etti.Tatar’a UBP Genel Sekreteri Ersan Saner eşlik etti. Toplantıda, CTP’den Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve Örgütlenme Sekreteri Asım Akansoy yer aldı. Yarım saat süren görüşmenin ardından Tatar ve Erhürman basına açıklamalarda bulundu. UBP Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, ülkede kutuplaşmanın önlenmesi için hassasiyet gösterilmesinin önemine işaret ederek, halkı ikinci turda sandığa gitmeye çağırdı… Tatar, zor bir süreçte seçimlerin yapıldığına dikkati çekerek, ülkede mücadelenin, kucaklaşmanın ve hoşgörünün ne olduğunu bütün sıkıntılara rağmen hep birlikte göstermiş olduklarını söyledi. .

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da CTP ve UBP’nin başta Kıbrıs sorunu olmak üzere çeşitli konulardaki fikir ayrılıklarına rağmen ülkenin en köklü iki partisi olduğunu belirterek ‘Özellikle seçim süreci boyunca yaşanan gerginlik ve kutuplaşmanın bir an önce ortadan kaldırılması ve bundan sonra Kıbrıs Türk Halkı’nı hem içerde hem dışarda karşı karşıya olduğu büyük sorunların çözülmesi için birlikte hareket etmesi temel bir hedef olarak önümüzde duruyor’ dedi. Bu arada, Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı saat 15:00’de CTP, 17.00’de Demokrat parti 19.00’da ise Halkın Partisi’ni ziyaret edecek.