Gıda denetim sonuçları…

Tarım Dairesi, 1-7 Eylül tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Bir ithal, iki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü, bir yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 47 numunenin, 46’sı temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı. Svs Tic. Ltd.’e ait armut, S.M firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde ise 15 numunenin, 12’si temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen iki, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

Akçay köyü sakini Durmuş Aydın’a ait böğrülcede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

Hamitköy sakini Şeniz Dalkıran’a ait beyaz ve kırmızı üzümde (2.alım) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

BRT