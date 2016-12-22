Polis, Girne-Değirmenlik dağ yolunda Bufavento Restoran’ın olduğu bölgede yoğun sis olduğundan bu yolu kullanacak sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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GİRNE DAĞYOLUNDA SİS
Girne dağyolunda sis
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