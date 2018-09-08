Girne-Değirmenlik yolunda kaza

Polisten verilen bilgiye göre; bugün saat 09.30 sıralarında, Girne -Degirmenlik Anayolu 17-18 km’leri arasında, Selahattin Cevahir (E-26), yönetimindeki NE 682 plakalı buzluklu kamyon ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: BRTK