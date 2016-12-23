GİRNE FELAKETİ GÖRDÜ

Ülkeyi etkisi altına alan yağmur ve fırtına Girne’de dün hayatı felç etti. Olumsuz hava koşulları, birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi

FIRTINA KIRDI GEÇİRDİ: Girne’de şiddetli yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Girne limanlarında demir atan gemiler batma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı, ağaçlar gövdelerinden kırıldı, tabelalar sağa sola savruldu. Girne Antik Liman’da deniz feneri yıkıldı. Trafik felç oldu, Girne Telekomünikasyon Dairesi santraline yıldırım düştü

CANA DA ZARAR GELDİ: Girne Limanı’nda demirli Viya Famagusta adlı gemiyi tutan halatların kopması üzerine sağlamlaştırma çalışmalarına yardıma giden Akgünler Turizm’in 2 çalışanı olay sırasında yaralandı. Hamit Görgün’ün elinin sıkıştığı olayda, Ünver Demirtaş, ağır yaralandı. Demirtaş’ın hayati tehlikesi var

Devrim DEMİR- Duygu ALAN

Girne aşırı yağış ve fırtınaya teslim oldu.

Limanlarda gemiler batma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı, Girne Turizm Limanı’nda fırtına nedeni bir geminin halatı koptu, kopan halata müdahale eden Akgünler Turizm’in 2 çalışanı olay sırasında yaralandı.

Fırtına Girne’de tabelaları devirdi, ağaçları söktü.

Deniz coştukça coştu, dev dalgalar Girne Kordonboyu’nu yıkadı. Girne Antik Liman’da balıkçı tekneleri yağış ve fırtına nedeni ile zarar gördü, deniz feneri yıkıldı.

Olumsuz hava koşulları, sürücülerin de zor anlar yaşamasına neden oldu. Girne-Değirmenlik dağ yolunda Bufavento Restoran’ın olduğu bölgede yoğun sis oluştu.

Girne bölgesinde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi.

Girne Telekomünikasyon Dairesi santraline yıldırım düştü.

Felaket felaketi doğurdu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Girne Limanı’nda demirli Viya Famagusta adlı gemiyi tutan halatların kopması üzerine sağlamlaştırma çalışmalarına yardıma giden Akgünler Turizm’in 2 çalışanı olay sırasında yaralandı.

Hamit Görgün’ün elinin sıkıştığı olayda, Ünver Demirtaş’ın ise dalga çarpmasıyla denize düşüp boğulduğu; yapılan müdahaleyle hayata döndürülüp hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımda tedavi altına alınan Demirtaş’ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Fener fırtınaya yenik düştü

Girne’de önceki gece başlayan ve dün öğlen saatlerine kadar etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtına Girne Limanı’nı da vurdu.

Girne Antik Liman’daki mendirekte bulunan deniz feneri, dün etkili olan fırtınada yıkıldı.

Ağaç söküldü, gövdesi anayola düştü

Girne’de dün etkili olan fırtına nedeni ile bitkiler de ciddi zarar gördü.

Girne Akçiçek Hastanesi’nin avlusunda anayolun kenarında bulunan ağaç, fırtına nedeni ile gövdesinden kırıldı ve kökten ayrılan parçası anayola düştü.

Anayola düşen ağaç trafiğin aksamasına neden oldu ancak neyse ki herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Fırtına nedeni ile anayola devrilen ağaç, Girne Belediyesi ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Tabelalar savruldu

Girne’de dün etkili olan ve gemilerin halatlarını koparıp, ağaçları söken fırtına tabelaları da yerinde bırakmadı.

Girne Antik Liman’da ve yollardaki çok sayıda tabela, rüzgarın etkisi ile etrafa savruldu.

Trafik de olumsuz etkilendi

Olumsuz hava koşulları, sürücülerin de zor anlar yaşamasına neden oldu. Polis, Girne-Değirmenlik dağ yolunda Bufavento Restoran’ın olduğu bölgede yoğun sis olduğundan bu yolu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Girne bölgesinde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştuğuna dikkat çeken polis, sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.

Özellikle Girne dağ yolunda olası toprak ve taş kaymalarına karşı dikkatli olunması istendi.

Girne Telekomünikasyon Dairesi santraline yıldırım düştü

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kötü hava koşullarından dolayı Girne Telekomünikasyon Dairesi santraline yıldırım düşmesi sebebiyle 815xxxx ve 816xxxx numaralarıyla başlayan ses abonelerinde arıza oluştu. Daire, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Havadis