Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. GİRNE-TAŞUCU SEFERİ YAPAN GEMİDE ÖLDÜ!
GİRNE-TAŞUCU SEFERİ YAPAN GEMİDE ÖLDÜ!

GİRNE-TAŞUCU SEFERİ YAPAN GEMİDE ÖLDÜ!

Gemide ölüm!

A+A-

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne-Taşucu seferini yapan Beşparmak isimli yük gemisinde yolcu olarak bulunan Bora Demir yolculuk sırasında rahatsızlandı.

Beşparmak gemisi yolcunun rahatsızlanması üzerine seferini iptal ederek geri dönerken, Bora Demir 10 mil açıkta saat 02.30’da yaşamını yitirdi.

Demir’in cesedi otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.