GİRNE’DE BASKIN DENETİMLER YAPILDI

Girne Kaymakamlığı, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ,Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi, Girne Belediyesi ve Polis ile birlikte Cumartesi akşamı (30 Kasım 2019 ) Girne'de bazı eğlence mekanlarında, otel ve pansiyonlarda denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde alkollü içki izinlerinin kontrolü yapıldı, alkollü içki satış ruhsatı olmayan işletmelerin içkileri Polis tarafından toplandı, Çevre Dairesi’nin verdiği müzik izni koşullarına uymayan işletmelere uyarı yapıldı, kurallara uymayanlara ceza yazıldı. Yapılan denetimlerde tütün ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasasına uymayan işletmelere de para cezası kesildi. Belediye ekipleri tarafından İşletme izinleri kontrol edildi ve sıhhı denetimler yapıldı. Bazı işletmelere yönelik cezai işlemler yapıldı.



Yapılan denetimler, Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu'nun bizzat katılımları ile gerçekleşti.