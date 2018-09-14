GİRNE'DE KAYBOLDU, CESEDİ ANAMUR AÇIKLARINDA BULUNDU!
Şok!
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Girne’de önceki gün kaybolduğu bildirilen Cengizhan Kavuşur’un (46) cesedine ulaşıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre Mersin’in Anamur ilçesinin 3 mil açıklarında bugün bulunan erkek cesedinin Cengizhan Kavuşur’a ait olduğu tespit edildi.
Kavuşur’dan 31 Ağustos’tan beri haber alınamıyordu.
Etiketler : Cengizhan Kavuşur, kayıp, ceset
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