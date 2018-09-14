Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. GİRNE'DE KAYBOLDU, CESEDİ ANAMUR AÇIKLARINDA BULUNDU!
GİRNE'DE KAYBOLDU, CESEDİ ANAMUR AÇIKLARINDA BULUNDU!

GİRNE'DE KAYBOLDU, CESEDİ ANAMUR AÇIKLARINDA BULUNDU!

Şok!

A+A-

Girne’de önceki gün kaybolduğu bildirilen Cengizhan Kavuşur’un (46) cesedine ulaşıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre Mersin’in Anamur ilçesinin 3 mil açıklarında bugün bulunan erkek cesedinin Cengizhan Kavuşur’a ait olduğu tespit edildi.

Kavuşur’dan 31 Ağustos’tan beri haber alınamıyordu.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.