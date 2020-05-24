Girne’de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
Araçla motosiklet çarpıştı.
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Girne’de Ziya Rızkı Caddesi’de araçla motosiklet çarpıştı.
Polis Bülteni’ne göre kaza, 24 yaşındaki Mertcan Lazoğlu’nun, karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sokağa dikkatsizce dönüş yapmaya çalıştığı sırada, karşı istikametten gelmekte olan Bayram Hizmetçi yönetimindeki motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan 32 yaşındaki Bayram Hizmetçi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatının ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü Mertcan Lazoğlu ise tutuklandı.
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