Gmail iPhone'da resimleri otomatik yüklemeyecek!

Gmail’in iPhone uygulaması resimleri artık otomatik yükleme nasıl engellenir?

Gmail'in iPhone uygulaması mail ile gelen resimleri artık otomatik olarak yüklemeyecek. Kullanıcılar görüntüleri otomatik olarak yüklenmesini ayarları düzenleyerek engelleyecek. Peki, iPhone Gmail uygulamasında resimlerin otomatik yüklenmesi nasıl engellenir?

Gmail’e gönderilen e-postalar içerisinde yer alan resimleri telefonunuza otomatik olarak yükselenmesini engellemek mümkün. Bu ayar sayesinde sadece dilediğiniz fotoğrafları telefonunuza indirebilirsiniz. Google, mesajların izlenmesini durdurmayı isteyenler veya posta kutularına gönderilen harici görüntüleri görmelerini engelleyen bir seçeneği sunan güncellemesini App Store‘a yükledi.

GMAİL’DE RESİMLERİ OTOMATİK YÜKLEME NASIL ENGELLENİR?

Gmail ayarlarında hesabınızı seçtikten sonra Görüntülere gidin, “Harici görüntüleri göstermeden önce sor”u seçin. Bu arada Gmail Android kullanıcıları bir süredir bu ayarı zaten kullanıyor.

Gmail Ayarlar,

Gmail Hesabınızı seçin,

Images altında,

“Ask before displaying external images”.