Göçmenköy’de kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17.45 sıralarında Göçmenköy’de Matbaacı Akif Sokak üzerinde yönetimindeki LJ 084 plakalı araç ile seyreden Kezban Fındık (K-31), Rauf Denktaş Caddesi kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsizce caddeye giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeyen Barış Dulkadir (E-30) yönetimindeki HZ 706 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle yoluna devam eden LJ 084 plakalı araç cadde üzerinde bulunan Kırmızıgil isimli iş yerinin kapı ve vitrin camlarına çarparak hasar vermiştir.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT