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  3. Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde, gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20 – 26 Şubat döneminde, bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, yarın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Cuma, Cumartesi ve Pazar, parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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