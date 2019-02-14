GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutul sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyremtesi beklenmektedir.

Rüzgar Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.