Gökbilimciler 'var olmaması gereken' zombi gezegen buldu.

Bizimki de dahil olmak üzere pek çok gezegen, yıldızları ömürlerinin sonuna geldiğinde ve onları yuttuğunda neredeyse kesin bir sonla karşı karşıya kalır.

Örneğin kendi Güneşimiz öldüğünde 100 katına kadar genişleyecek ve Dünya'yı yutacak.

Ancak yeni bir çalışma, bu gezegenlerin en azından bazılarının hayatta kalabileceğine dair umut veriyor.

Halla olarak bilinen Jüpiter benzeri gezegen, yıldızı Baekdu'nun ölümüne rağmen hayatta kalmayı başardı.

Gökbilimciler gezegeni buldular ve takip eden gözlemlerle Baekdu'nun daha önce genişleyerek kırmızı bir deve dönüştüğünü keşfettiler.

Bunu yaptığında, mevcut boyutuna geri küçülmeden önce, kendisi ile Halla arasındaki mesafenin 1,5 katına kadar şişerek yıldızı içine çekmesi gerekiyordu.

Bu dramatik ve şiddetli olaya rağmen Halla, Hawaii'deki teleskopları kullanan astronomlar tarafından görüntülendi.

Bulgular bugün Nature dergisinde yayınlanan 'Yakın bir dev gezegen, yıldızı tarafından yutulmaktan kaçıyor' başlıklı yeni bir makalede yayınlandı .

TRT Haber