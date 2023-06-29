“11.00 -16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmamalı”
“11.00 -16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmamalı”
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Ülkemiz alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altıda bulunuyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken başkent Lefkoşa’da hava sıcaklığı 36 dereceye kadar yükseldi.
Meteoroloji Dairesi, ultraviyole radyasyonunu ile orman yangın olasılığını çok yüksek olarak duyurdu.
Meteoroloji Dairesinin internet sitesinde yer alan uyarıda gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiği belirtildi.
BRT
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