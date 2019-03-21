Gökçe Bahadır'ın konser ücreti dudak uçuklattı!

İlk konserini geçtiğimiz hafta veren Gökçe Bahadır’ın bir gecelik sahne ücreti belli oldu.

En son ‘Ufak Tefek Cinayetler’de rol alan Gökçe Bahadır, dizisi final yapınca Aykut Gürel’den gelen teklifi kabul etmiş, bir pop albümü çıkarmıştı. Güzel oyuncu, ilk konserini Ataşehir’deki DasDas’da verdi.

Dizilerden bölüm başına 70 bin lira alan Gökçe Bahadır, konserden ise 100 bin TL aldı.