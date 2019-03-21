Önceki gün reklam yüzü olduğu markanın yöneticileriyle bir restoranda buluşan Burak Özçivit, çıkışta objektiflere takıldı.

Oyuncu çift Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebekleri Karan'a İnstagram hesabı açması üzerine manken Didem Soydan, "Vay arkadaş mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum. Ama bu düpedüz ruh hastalığı" demişti.

Didem Soydan'ın açıklamaları sorulan Burak Özçivit, "Didem Soydan mı? Haberim yok ne demiş ki?" sözleriyle konuyu bilmediğini belirtti.

Gazetecilerin Didem Soydan'ın sözlerini aktarması üzerine yakışıklı oyuncu, "Ben bu konular hakkında konuşmayayım" karşılığını verdi.

Özçivit, Karan'a açtığı hesabın çok konuşulmasıyla ilgili, "Teşekkür ederim. Konuşmayayım" demekle yetindi.