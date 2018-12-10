Golcü futbolcu Galatasaray'ı açıkladı!

Seleznov Galatasaray'ı açıkladı!

Akhisarspor’da kadro dışı kalan Seleznov, Galatasaray'a gitmek istediğini açıkladı.

Akhisarspor'da teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Seleznov, rengini belli etti... Rize, Bursa ve Göztepe’nin de istediği Ukraynalı forvet, “Sezon başında beni Galatasaray’a göndermediler. Sonra kadro dışı bırakıldım. Bu fırsat insanın başına kaç gelir ki!” dedi.

Sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini dile getiren Seleznov, “Galatasaray Türkiye’nin en büyük kulübü. Orada oynamayı kim istemez ki! Eğer kulübüm bu kez izin verirse Galatasaray’a gitmeyi çok istiyorum” ifadelerini kullandı.