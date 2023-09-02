Gönül Dağı dizisinde bomba ayrılık! Kimse beklemiyordu! "Hepten yarım kaldık"

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta dördüncü sezonuna başlayacağı açıklanan diziden bomba bir ayrılık haberi geldi. Dizinin en sevilen karakterlerinden birinin diziye veda ettiği haberi Gönül Dağı hayranlarını şoke etti.

Amca oğulları Taner, Veysel ve Ramazan'ın hikayesinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisinde, yeni sezon çalışmaları son hız devam ediyor. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Gönül Dağı'ndan beklenmedik bir haber geldi.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolü paylaştığı Gönül Dağı, 9 Eylül itibariyle dördüncü sezonun startını verecek.

Cumartesi akşamlarının en çok sevilen ve izlenen yapımı olan Gönül Dağı'nda beklenmedik bir veda yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya Gönül Dağı'ndan ayrıldı.

Sefer ile olan aşkıyla izleyicilerin gönlünde yer edinmiş olan Zahide'nin neden diziden ayrıldığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

'HEPTEN YARIM KALDIK'

Köprü Film'in imzasıyla ilk bölümden beri dizinin ana ekibinde yer alan Ecem Özkaya'dan henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

Zahide'nin ayrılık haberini gören dizinin takipçileri, 'Hepten yarım kaldık', 'Sefer'e yazık oldu', 'Bahtsız Sefer yüzü hiç gülmüyor', 'Neden ayrıldı acaba?', 'Zahidesiz de olmaz ki' gibi yorumlarda bulundular.

Çekimleri Eskişehir'de yapılan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunda dönem atlaması yaşanacak.

İleri bir tarihte yaşanacakları konu edinecek olan dizinin yeni sezonunda amca oğullarının başına gelecekler merakla bekleniyor.

En son 103. bölüm ile sezon finaline giren Gönül Dağı, önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam edecek.

Diziden ayrılan Ecem Özkaya'nın yeni projeleri değerlendireceği öğrenildi.

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