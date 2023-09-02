Bir evin bahçesindeki çadırda kalmanın fiyatı, görenleri "şaşkına çevirdi"

Bir kadın, birinin arka bahçesindeki çadırda geceliğine 400 sterlinden (yaklaşık 13 bin 600 TL) fazla ücret talep eden bir Airbnb ilanı görünce "şaşkına döndü".

Sidney'in Northern Beaches bölgesindeki bir yabancının bahçesinde, yıldızlarla aranızda yalnızca çadır bezi varken konaklamanın fiyatı, misafir sayısına göre artıyor. Yani üç kişinin çadırda bir gece geçirmesi 1500 Avustralya dolarına (yaklaşık 26 bin TL) mal oluyor.

Daha da kötüsü, 200 dolarlık (yaklaşık 3 bin 500 TL) da "temizlik ücreti" ödemeniz gerekiyor.

Caity adlı bir Airbnb kullanıcısı, Warriewood Plajı yakınlarındaki ilanın "Camping Swag Under The Stars" (Yıldızlar Altında Çadır Kampı) başlığını taşıdığını fark etti. "Swag", Avustralya argosunda "uyku tulumu" anlamına geliyor ancak artık yaygın olarak çadır anlamında kullanılıyor.

Caity, Kidspot'a "İlk başta bu fiyata çılgın bir lüks kamp deneyimi olduğunu düşündüm" dedi.

Ama hayır, temelde bir swag'di. Mülk fotoğraflarda bakımsız görünüyordu ve arka bahçedeki çimler aylardır biçilmemiş gibiydi.

İlanın açıklamasında misafirlerin "bu su geçirmez çadırda yıldızların altında gerçek ve rahat bir kamp yapabilecekleri" söyleniyor ve fotoğraflar çadırın kurulmadığını gösteriyordu, ki fiyat etiketi göz önüne alındığında bu makul bir beklenti.

Caity "fahiş fiyatları" sorgulamak ev sahibiyle iletişime geçtiğinde, gerekçe olarak "tesisin çadırınızı kuracağınız yeri seçmeniz için makul miktarda araziye sahip olduğu" ve "okyanus ve vadi manzaralı birinci sınıf bir konumda bulunduğu, geceleriyse çok güzel ışıkların görüldüğü ve okyanusun duyulabileceği" gösterildi.

Ev sahiplerinin uyku tulumu ve battaniye vermesi de "büyük mavi havuzun" yanı sıra yüksek fiyat için sebep olarak gösterildi.

Caity, "Açıkçası 80 dolar (yaklaşık 1400 TL) makul bir fiyat olabilirdi bence" dedi.

The Independent, ilanın daha sonra siteden kaldırıldığını söyleyen Airbnb'yle iletişime geçti.

Airbnb'nin Avustralya ve Yeni Zelanda ülke yöneticisi Susan Wheeldon, "Bu meseleyi dikkatimize sundukları için topluluğumuza teşekkür ediyoruz" dedi ve ekledi:

Airbnb ev sahipleri Topluluk Standartlarımıza uygun davranmanın yanı sıra, diğerlerine ek olarak ilan doğruluğu, temizlik ve iletişimle ilgili taahhütleri içeren katı Ev Sahibi Güvenilirlik Standartlarımızı karşıladıklarından emin olmalıdır.

Ekibimiz her konaklamanın konuklar, ev sahipleri ve daha geniş anlamda toplum için olumlu bir deneyim olmasını sağlamaya odaklanıyor.

Airbnb, ilan aktifken herhangi bir rezervasyon yapılmadığını doğruladı.





*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: Meltem Ergin

Independent Türkçe