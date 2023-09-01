Gönül Dağı'nın yıldızı Ecem Özkaya yeni aşka yelken açtı

Yaklaşık on yıldır evli olduğu meslektaşı Mustafa Üstündağ'dan 2020'nin ilk günlerinde boşanan oyuncu Ecem Özkaya yeni aşka yelken açtı.

Mustafa Üstündağ’dan boşanan oyuncu Ecem Özkaya gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışıyor. Gönül Dağı'nın yıldızlarından olan oyuncu şu sıralarsa aşk hayatıyla gündemde.

Gönül Dağı'nda Zahide karakteriyle boy gösteren Ecem Özkaya oğlunun basketbol hocası ile yeni bir aşka yelken açtı.

Gözlerden uzak aşklarını yaşayan ikilinin ilk görüntüsü İlyas İrdel'in fotoğraflarını profil resmi yapmasıyla belgelendi.

2020 yılında boşanan Ecem Özkaya, o dönem sorulara “Zor bir süreçti. Ortak aldığımız bir karardı. Daha fazla konuşmak istemiyorum, gerekli açıklamamızı yaptık” yanıtını vermişti.

mynet.com.tr