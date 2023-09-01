Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor...

Çin’de sahibi tarafından özel olarak eğitilen bir kuşa ait görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Evde açık bırakılan pencereden dışarı çıkan kuş birkaç saat sonra ağzında parayla eve geri girdi ve komodinin çekmesini açarak parayı diğerlerinin yanına bıraktı. Viral olan görüntüler yorum yağmuruna tutuldu.

Çin’de kaydedilen bir görüntü Reddit’te paylaşılınca sosyal medyanın ilgisini çekti. 13 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan görüntülerde bir kuşun açık olan pencereden dışarı çıktığı ve gagasında parayla geri döndüğü anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin ardından sahibinin kuşa verdiği özel eğitimi merak etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kuşa nereden ulaşabiliyoruz? 2 tane talep ediyorum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu paraların büyük bölümünün sokak satıcılarının tezgahlarından alındığını düşünüyorum” yorumunu ekledi.

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