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Google'a 9.2 milyon dolarlık ceza

Google'a 9.2 milyon dolarlık ceza

Google'a 9.2 milyon dolarlık ceza

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Google, Japonya'daki 32 milyon dolarlık reklam gelirlerini vergilendirmemesi sebebiyle 9.2 milyon dolarlık bir ceza ödeyecek.

Nikkei Asian Reviewda yer alan habere göre Google Japonya, reklamları denetlerken, vergilendirmenin daha düşük olduğu Singapur'da ise reklam gelirleri kayıt altına alınıyor. Google'ın Japonya'daki reklam faaliyetlerini Singapur için destek operasyonu olarak göstermesi ve Japon reklam verenlerin Google Singapur ofisine ödeme yapmaları sebebiyle cezalandırılırken, şirketten konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Google verilen cezayı kabul ettikten sonra, 2016 yılı sonu finansal raporlarını revize etti.

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