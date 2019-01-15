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Resmi açıklama geldi...

Resmi açıklama geldi...

Resmi açıklama geldi...

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Okan Buruk'tan Aatıf açıklaması!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, transferi gündemde olan Aatıf Chahechoue hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, "Aatıf ile ilgili bugün net bir gelişme bekliyoruz. Elimizden gelen en iyi teklifi yaptık" dedi.

Okan Buruk, takımının Mehmet CengizTesisleri'ndeki idmanı öncesi  basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezonun ikinci yarısına, ligin en formda takımlarından biri önünde  başlayacak olmanın zorluğuna değinen Buruk, Kasımpaşa'nın da Diagne ve Eduok gibi  önemli eksikleri olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"İkinci yarıya iyi hazırlandık. Oyuncu performanslarımız iyiydi. Maça  hazırlanıyoruz. İki yeni arkadaşımız aramıza katıldı. Ayrılan ve ayrılacak  arkadaşlarımız var. Aramıza katılacak arkadaşlarımız da olacak. Transferde, tam  hayal ettiğimiz gibi kampa oyuncuları yetiştiremedik. Kampın son gününe iki  arkadaşımız yetişti. Ara transfer zor işliyor."

Çok iyi oyuncular bulduklarını ama transfer çalışmalarının istendiği  gibi gitmediğini vurgulayan Buruk, "Her şeye rağmen kadromuzu ilk maça  hazırlıyoruz. Transferle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu hafta iki oyuncu  daha kadromuza katmak istiyoruz. Belirlediğimiz mevkiler var. Stoper, sol bek,  orta saha ve hücum hattına birer oyuncu transfer etmek istiyoruz. İnşallah bu  maça (Kasımpaşa) yetiştiririz." ifadelerini kullandı.

"Aatif ile ilgili bugün net gelişme bekliyoruz"

Okan Buruk, Aatif Chahechouhe'nun çok istedikleri bir oyuncu olduğunu  kaydederek, "Aatif ile ilgili bugün net gelişme bekliyoruz. Biz elimizden gelen  en iyi teklifi yaptık. Aatif tekrar kulübü ile konuşacak. Burada Fenerbahçe  Kulübü de oyuncunun Çaykur Rizespor'a gelmesi için çok yardımcı oldu." diye  konuştu.

Bu transferde ufak tefek pürüzler kaldığını aktaran Buruk, "İnşallah  bugün çözülür, biter ve aramıza katılır. İstediğimiz, Türkiye ligini bilen,  yetenekli bir oyuncu. Katkı sağlayacak bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

İstedikleri başka oyuncular da olduğunu dile getiren Buruk,  "Başakşehir'den ve farklı takımlardan oyuncular var. Bu anlamda biraz  dezavantajlıyız. Ligin son sırasında olduğumuz için çok iyi oyuncularla görüşmek  yeterli olmuyor." açıklamasında bulundu.

Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı istediklerini ancak kulübünün  bırakmadığını belirten Buruk, "Yurt dışında görüştüğümüz üç oyuncu var. Kasımpaşa  maçı öncesi aksilik yaşanmazsa, bir oyuncu kadromuza katılacak. Nakoulma hazır  geldi. Bu da bizi çok sevindirdi. Sanki iki gün önce son maçını oynamış. Maç  ritmine de adapte edeceğiz." şeklinde konuştu.

Buruk, takımdan ayrılan Robin Yalçın, Süleyman Koç ve Ali Çamdalı'nın  çok değerli isimler olduğunu, bu oyuncuların kendi istekleriyle gittiklerini  aktardı.

Kendilerine kulüp bulmalarını istedikleri Armand Traore ve Jaroslav  Jach'ın bu yönde bir arayışı olmadığına dikkati çeken Buruk, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Bazı oyuncular sözleşmelerine bakıyor. Gidip oynamak yerine, kalıp  maaşını almaya bakıyor. Ben yapamazdım. Traore'de bunu çok görüyoruz. Geldiğinden  bu yana katkı vermedi ve ayrılmayı düşünmüyor. Yeni yabancılar alındıkça,  ayrılması gündeme gelecek oyuncular olacak. Gelecek hafta yabancı sayımız  netleşir."

Buruk ayrıca, Musa Çağıran'ın adalesinde yırtık olduğunu, birkaç gün  dinlendikten sonra takımla çalışmaya başlayacağını sözlerine ekledi.

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