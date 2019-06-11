Google’ın sırtımızdan kazandığı dudak uçuklatan para

ABD çapında 2 bini aşkın gazeteyi temsil eden News Media Alliance'ın (NMA) bugün yayınladığı bir araştırma, geçen yıl dev arama motoru Google'ın aramalar ve Google News aracılığıyla haber üreten medya kuruluşları üzerinden 'en az' 4 milyar 700 milyon dolar (yaklaşık 27 milyar 200 milyon lira) kazandığını ortaya koydu.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre; NMA Başkanı David Chavern, içeriği üreten gazetecilerin 4.7 milyar dolarlık gelirden pay hak ettiğini savundu. Chavern, dijital platformların bu düzenden para kazandığını belirterek, haber yayıncıları için daha iyi bir sonucun ortaya çıkması gerekliliğine işaret etti.

NYT, 4.7 milyar dolarlık gelirin, tüm ABD haber medyasının 5.1 milyar dolarlık (29 milyar 500 milyon lira) dijital reklam gelirlerine hemen hemen eşit olduğunun altını çizdi.

Philadelphia Inquirer, Philadelphia Daily News ve philly.com’ın yayıncısı Philadelphia Inquirer PBC CEO’s Terrance C. Z. Egger, “Bu çalışma hepimizin açıkça ve çok acı çekerek bildiğimiz gerçeği, kabaca yansıtıyor. Platformlar ve endüstrimiz arasındaki ilişkinin mevcut dinamikleri, kahredici” dedi.

HERKES FARKINDA: GAZETECİLİK YOK OLURSA…

David Chavern, “Haber medeni toplumu ayakta tutan önemli bir içerik biçimidir. Okurundan yazarına, politikacısına sanıyorum ki herkes, gazeteciliğin ortadan kalkması halinde, bunun cumhuriyeti sürdürebilip sürdüremeyeceğimiz açısından korkunç bir sonuç olacağını anlıyor” ifadelerini kullandı.

News Media Alliance’ın açıkladığı rapor, kısmen ekonomi danışmanlık şirketi Keystone Strategy’nin yaptığı bir çalışmaya dayanıyor. Keystone, Google’ın üst düzey bir yetkilisinin 2008’de açıkladığı istatistiklere dayanıyor. Söz konusu yetkili, Google News’ün 100 milyon dolar kazandığını duyurmuştu. Çalışmada, diğer faktörlerin yanı sıra, Google gelirlerinin o dönemden bu yana ne kadar arttığına da dikkat çekildi.

ABD’de yarın büyük teknoloji şirketleri ile medya arasındaki ilişkileri düzenleyen bir yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nde tartışılacak. ‘Gazetecilik Rekabeti ve Gazeteciliğin Korunması’ adlı tasarı, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde iki partinin de desteğini alıyor.

Vekillerin önündeki tasarı, haber yayıncılarına dört yıllık bir anti-tröst muafiyeti tanıyor ve yayıncılara gelir paylaşımı konusunda dijital platformlarla toplu olarak pazarlık verme imkânı sağlıyor.