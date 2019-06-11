WhatsApp'tan kullanıcılarına kolaylık!

WhatsApp Web girişi nasıl yapılır? İşte WhatsApp Web giriş ekranı…

WhatsApp, 2015’in başından bu yana bilgisayarınızdan da kullanılabiliyor. Bu sayede çalışırken bilgisayarınızı bırakıp, telefonunuzun küçük klavyesinde yazı yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Peki WhatsApp Web nedir, nasıl kullanılır? Whatsapp uygulamasının masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği WhatsApp Web ile ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Facebook bünyesine katıldıktan sonra oldukça güçlenen ve yeni özellikleri ile kullanıcılara kolaylık sağlayan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp’ın bilgisayarlarda kullanımı için geliştirdiği WhatsApp Web ile ilgili tüm merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. İşte WhatsApp Web nedir, nasıl kullanılır gibi soruların cevabı…

WHATSAPP WEB NEDİR?

WhatsApp Web, WhatsApp'ı bilgisayarınızda, web tarayıcınız üzerinden kullanmanızı sağlayan, WhatsApp'ın kendisi tarafından sunulan bir hizmet.

WHATSAPP WEB GİRİŞ EKRANI

WHATSAPP WEB NASIL KULLANILIR?

– Bilgisayarınızda https://web.whatsapp.com adresini açın.

– Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

– Android'li telefonlarda Sohbet ekranındayken Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.

– iPhone'da Ayarlar > WhatsApp Web'e dokunun.

– Windows Phone'da ve Nokia S60'ta Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.

– Telefonun kamerasını bilgisayarınızın ekranına yönlendirerek QR kodunu okutun.

Artık WhatsApp web'i kullanmaya başlayabilirsiniz. WhatsApp Web, telefonunuz üzerinden çalıştığı için telefonunuzun internet bağlantısını kesmemeniz gerekiyor. Bunun yanında veri tüketimini azaltmak için telefonunuzu Wi-Fi üzerinden internete bağlamayı tercih edebilirsiniz.

WhatsApp'ı hangi bilgisayarlarınızla bağladığınıza telefonda WhatsApp Web ekranından göz atabilir, dilediğiniz bağlantıları sonlandırabilirsiniz. Bilgisayarınıza başkaları ulaşabiliyorsa ve WhatsApp'tan çıkış yapmayı unuttuysanız, bu seçeneği kullanarak erişimi kaldırabilirsiniz.