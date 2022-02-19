Görenler gözlerine inanamıyor! Fenomen Mika, estetikle bambaşka biri oldu

Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı "Halıyla bile evlenebilirim" yorumuyla günlerce konuşulan sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetik operasyon geçirdi. Dudak, alın, çene ve burun operasyonları yaptıran fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Çektiği eğlenceli videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetikle bambaşka biri oldu. Raun, son halini de YouTube kanalında yayınladığı videoda gösterdi.

BİRÇOK ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

Armağan Çağlayan'ın programında "İnsanlar beni niye izliyor anlamıyorum. Ben bir halıyla bile evlenebilirim" diyen Mika Raun, bu sefer de değişimiyle adından söz ettirdi. Dudak, alın, çene ve burun operasyonları geçiren Raun'un eski halinden eser kalmadı. Fenomen, değişim sürecini de YouTube kanalında yayınladığı bir videoda anlattı.

"YÜZÜMDE ÖDEM OLMAMASI İÇİN KOMBİYİ KAPATIP OTURDUM"

Son halinden oldukça memnun olduğunu belirten Raun, "İlk 5 gün firavun gibiydim. Asla hareket etmiyordum. Yüzümde ödem olmaması için evde kombiyi kapatarak oturdum" dedi.

İşte Mika Raun'un yeni imajı...

Haberler.com