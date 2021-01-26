Görevden alma ve atamalar sürüyor. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bakanlıklar ve bağlı kurumlarda yeni atama ve görevden almaları duyurdu.

İşte yeni görevden alma ve atamalar: ‘Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Dincer FARUK 26.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alındı.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Spor Dairesi Müdürü Mehmet ÖZBİLGEHAN 26.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alındı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sanayi Dairesi Müdürü Doğan ŞAH 26.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alındı. Başbakan Yardımcışığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Spor Dairesi Müdürü mevkiine Fuat TEK 26.01.2021 tarihinden itibaren atandı.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürü mevkiine Mustafa YEŞİL 26.01.2021 tarihinden itibaren atandı’