Gün boyu çamaşır ve bulaşık yıkıyorum

George Clooney’in pandemi hobisi: Çamaşır ve bulaşık yıkıyorum

Hollywood yıldızı George Clooney son filmi 'Midnight Sky' ve pandemi döneminde gündelik hayatında neler yaptığına dair hayranlarını biraz şaşırtacak açıklamalarda bulundu.

W dergisinin kapağında yer alan George Clooney, hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolünde oynadığı, küresel bir felaketin ardından Kuzey Kutbu’nda tek başına yaşayan bir bilim insanını anlatan ‘The Midnight Sky’ filmi hakkında konuştu.

“Corona virüsü meydana geldiğinde küresel bir kıyameti konu alan film yeni bir biçimde (gerçek hayatla) ilişkili hale geldi” diyen Clooney sözlerine şöyle devam etti:

“Başlangıçta, anlatı pişmanlık ve kurtuluş arayışı hakkındaydı. Ancak pandemi kontrolü ele aldığında film evde olamamamıza ve sevdiklerimize sarılamamamıza dair hale geldi.”

“GÜN BOYU BULAŞIK YIKIYORUM”

Oyuncu ayrıca pandemide edindiği hobilere de dair “Günde iki veya üç kez çamaşır yıkamak, gün boyu bulaşık yıkamak… Çünkü bu çocuklar pasaklı. Çocuklarınızı arada bir yıkamanız gerekiyor… Oğlumun saçını kestim ve kendiminkini de ama kızımın saçını kesmedim. Yapsaydım başım belaya girerdi. Kızım muhteşem görünüyor, saçları çok uzun” dedi.

Clooney, daha önce de Howard Stern’in sohbet programında karantina günleri için “Bir günde yedi kez çamaşır yıkıyorum, yerleri paspaslıyorum, mutfakta şef benim” diyerek ev işlerinde eşine yardımcı olduğunu anlatmıştı.

İnsan hakları avukatı Amal Clooney ile evli olan George Clooney’in Alexander Clooney ve Ella Clooney Trend adında iki çocuğu var.

sözcü.com.tr