Çin’den anal corona testi iddialarına yalanlama

Çin Dışişleri Bakanlığı ülkedeki ABD'li diplomatlardan anal corona virüsü testi istendiği iddialarını reddetti.

ABD merkezli medya kuruluşu Vice’ın ABD İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak yaptığı haberinde anal corona virüsü testinin bir hata sonucu istendiği ve Çin’in ABD’li diplomatlardan bu tarz testler istemeyeceğini söylediği bilgisi yer aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, “Bildiğim kadarıyla Çin hiçbir zaman ABD’li diplomatlardan anal corona virüsü testi istemedi” dedi.

Çin’de bazı şehirlerde salgınla mücadele etmek için anal sürüntü ile corona virüsü testi yapılmıştı.

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