Güney Kıbrıs’ta 241 vaka, 3 ölüm!
Güney Kıbrıs’ta 241 vaka, 3 ölüm!
A+A-
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 10 bin 328 test sonucu 241 yeni pozitif vakaya rastlandı. Rum Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre son 24 saatte 3 kişi Koronavirüs hayatını kaybetti.
Güney’de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166’ya yükselirken, toplam vaka sayısı 28 bin 365’e ulaştı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.