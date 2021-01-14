Güney Kıbrıs’ta 241 vaka, 3 ölüm!

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 10 bin 328 test sonucu 241 yeni pozitif vakaya rastlandı. Rum Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre son 24 saatte 3 kişi Koronavirüs hayatını kaybetti.

Güney’de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166’ya yükselirken, toplam vaka sayısı 28 bin 365’e ulaştı.