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  3. Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybetti;105 de yeni vaka saptandı.
Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybetti;105 de yeni vaka saptandı.

Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybetti;105 de yeni vaka saptandı.

Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybetti;105 de yeni vaka saptandı.

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Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybetti; 35 bin 739 testle 105 de yeni vaka saptandı.

Ölenlerin sayısı 214'e, toplam vaka sayısı 31 bin 864'e yükseldi.

 

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