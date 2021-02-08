Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybetti;105 de yeni vaka saptandı.
Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybetti;105 de yeni vaka saptandı.
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Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybetti; 35 bin 739 testle 105 de yeni vaka saptandı.
Ölenlerin sayısı 214'e, toplam vaka sayısı 31 bin 864'e yükseldi.
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