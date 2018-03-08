GÜNEY KIBRIS'TAN SINIR KAPISI AÇIKLAMASI...

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, sınır kapılarının kapatılacağıyla ilgili yayınlara tepki göstererek “Ortada sınır kapılarıyla ilgili bir konu yoktur. Bu nereden çıktı? Bazı kişiler tarafından yapılan ve Başkan’a isnat edilen atıfların, gerçeklikle hiçbir bağlantısı yoktur” dedi.

Haravgi gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Aplıç-Derinya kapılarının açılması konusuna yer verildi. Haberde, Rum sözcünün var olan sınır kapılarının kapatılmasına dair bir niyet olup olmadığı sorusuna yanıtı da yayımlandı.

Haberinde, Aplıç, Lefke ve Derinya sınır kapılarının açılması için gerekli şeyin, siyasi irade olduğunu yazan Haravgi gazetesi, geriye kalan teknik çalışmaların yalnızca ara bölge içerisindeki 1,5 kilometrelik bir kısımla ilgili olduğunu ve yetkili teknik komitenin, bunun tamamlanması için Birleşmiş Milletler’le istişaresini sürdürdüğünü kaydetti.

Bu küçük kısım için yaklaşık 3–4 ay gerekeceğini belirten gazete, öte yandan Rum kesimi tarafından, Derinya kapısıyla ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını yazdı.

Haberde “eldeki güvenilir kaynakların” gazeteye, “esas meselenin ilk olarak Türk tarafının iki sınır kapısının eş zamanlı açılmasında ısrar etmesi, ikinci olarak ise iki sınır kapısının da açılması için siyasi irade ortaya çıkması olduğunu belirttikleri” de aktarıldı.

Haberinin devamında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun dün bir gazetede yer alan açıklamalarına da yer ayıran gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun sözlerini de yayımladı.

PRODROMU: “ORTADA SINIR KAPILARIYLA İLGİLİ BİR KONU YOK”

Habere göre, Haravgi gazetesi tarafından kendisine “sınır kapılarının kapanmasına dair bir niyet olup olmadığı” sorulan Prodromu, buna kısaca şu yanıtı verdi;

“Ortada sınır kapılarıyla ilgili bir konu yoktur. Bu nereden çıktı? Bazı kişiler tarafından yapılan ve Başkan’a isnat edilen atıfların, gerçeklikle hiçbir bağlantısı yoktur. Öte yandan sınır kapılarını meydana getirenin Kıbrıs Cumhuriyeti değil, işgal olduğunu her daim hatırlamamız gerekir. Hedefimiz Türk işgalinin ortadan kaldırılmasıyla, sınır kapıları olmamasıdır.”