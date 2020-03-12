Güneyde Bilanço büyüyor!

Limasol Hastanesi'nde altı kişi Covid-19 virüsü şüphesiyle karantinaya alındı

Lefkoşa -Baf İlçelerinin OKİPİ Müdürü Christos Nikolaou, Limasol Hastanesinde toplam altı kişinin Covid-19 virüsü şüphesiyle karantinaya alındığını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Nikolaou, altı kişinin ilk tahlilleri veya ikinci kez olarak yapılan tahlillerinin sonuçları belli olana kadar, Limasol Hastanesi'nin beşinci katında karantinaya alındığını belirtti.