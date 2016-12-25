Güney’e rağbet yok

Yeni yıla günler kala bu yıl Lefkoşa’daki sınır kapılarında geçtiğimiz yıllardaki manzaralar yaşanmadı. 13. Maaş alan vatandaşlar bu yıl Güney yerine Kuzey’de alış veriş yapmayı tercih etti

Nadire BAHADİ

Kamu çalışanından çok esnafın dört gözle beklediği 13’üncü maaşlar geçtiğimiz hafta içinde ödendi. Vatandaş yeni yıla sayılı günler kala yeni yıl hazırlıklarını artırdı. Kamu çalışanlarının 13’üncü maaşlarının ödenmesine rağmen dün Lefkoşa’daki sınır kapılarında geçtiğimiz yılların aksine yoğunluk yaşanmadı. Euro’nun da yüksek olması nedeni ile Güney’e rağbet yaşanmadığı gözlemlenirken, 13’üncü maaşlar yeni yıl öncesinde KKTC esnafının yüzünü güldürdü.

Geçişlerde artış yok

Araçla geçişlerin sağlandığı Metehan Sınır Kapısı dün oldukça sakin bir gün geçirdi. Sabah ve akşam saatlerinde aşırı denmeyecek şekilde yoğunluk yaşanan sınır kapısının öğle saatlerinde ise oldukça sakin olduğu gözlemlendi. Geçmiş yıllarda 13’üncü maaşın ödenmesi ile halk ihtiyaçlarını Güney’den karşılamak için Metehan Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluştururken, bu yıl yılbaşına 1 hafta kalmasına rağmen Güney’e geçişlerde artış yaşanmadı.

Lokmacı’da da durum farklı değil

Lefkoşa Arasta Çarşısı’nı Güney’deki Uzun Yol çarşısına bağlayan Lokmacı Sınır Kapısı’nda da Güney’e geçişlerde yoğunluk yaşanmadı. Lokmacı’da yeni yıl öncesindeki son hafta sonunda normal bir günden farksız bir gün yaşanırken, Euro’daki artışın Güney’e geçişlerde yoğunluk yaşanmamasında etkili olduğu düşünülüyor.

Havadis