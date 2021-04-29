Guterres: Kıbrıs konusunda resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre’de taraflarla yaptığı toplantı sonrasında Birleşmiş Milletler binasında basın toplantısı düzenledi. Guterres, burada yapttığı açıklamada, 3 gün süren toplantılarda tarafların ortaya koyduğu pozisyonları özetledi.

Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm yönünde 6 maddelik bir öneri sunduğunu ve bu çerçevede müzakerelere dahil olabileceğini ifade ettiğini söyleyen Guterres, Rum tarafının ise müzakerelere Crans Montana’da kalındığı yerden devam yönünde bir tutum ortaya koyduğunu kaydetti. Guterres, “Ortak zemin için çok uğraş verdik, ancak resmi müzakerelere geçebilmek için ortak zemin bulamadık” dedi.

Genel Sekreter, pes etmediğini pozitif sonuçlar almak için devam edeceğini, bu çerçevede de yeni bir 5+1 gayriresmi toplantı için çaba harcayacaklarını vurguladı.

Guterres, bir soru üzerine bir sonraki 5+1 toplantı için taraflarla istişare edeceklerini ve en iyi ortamı yakalamayı umduklarını da söyledi. Başka bir soruya da yanıt veren Genel Sekreter Guterres, tamamlanan 5+1 toplantının hedefine ulaştığını, amacının tüm tarafların pozisyonlarını ortaya koyması olduğunu belirterek, ortaya çıkan sonuçları ve farklı görüşleri Güvenlik konseyi’ne bildireceğini ifade etti. Guterres, “Yeni toplantının 2-3 ay içinde yapılmasını öngörüyoruz” dedi.