Güvercinlik’te eşini ciddi şekilde darp edip, kaburga kemiğinin kırdı
Güvercinlik’te eşini ciddi şekilde darp edip, kaburga kemiğinin kırdı
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Güvercinlik’te, aralarında yaşanan tartışma sonucu Ö.A.(E-54), eşi G.K.’nin (K-54) vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, kaburga kemiğinin kırılmasına sebep oldu.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
BRT
BRT
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