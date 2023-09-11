Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Güvercinlik’te eşini ciddi şekilde darp edip, kaburga kemiğinin kırdı
Güvercinlik’te eşini ciddi şekilde darp edip, kaburga kemiğinin kırdı

Güvercinlik’te eşini ciddi şekilde darp edip, kaburga kemiğinin kırdı

Güvercinlik’te eşini ciddi şekilde darp edip, kaburga kemiğinin kırdı

A+A-

Güvercinlik’te, aralarında yaşanan tartışma sonucu Ö.A.(E-54), eşi G.K.’nin (K-54) vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, kaburga kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

BRT

BRT

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.