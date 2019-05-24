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GÜZELYURT KAYMAKAMLIĞI'NDAN DUYURU

GÜZELYURT KAYMAKAMLIĞI'NDAN DUYURU

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyuru

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Güzelyurt Kaymakamlığı, bu hafta başında Çamurova atış alanında top atışı yapılacağını duyurdu.

Kaymakamlık’tan verilen bilgiye göre, pazartesi ve salı günleri 08.00-24.00 saatleri arasında zırhlı muhabere aracı Çamurova atış alanında top atışı gerçekleştirecek.

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