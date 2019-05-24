GÜZELYURT KAYMAKAMLIĞI'NDAN DUYURU
Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyuru
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Güzelyurt Kaymakamlığı, bu hafta başında Çamurova atış alanında top atışı yapılacağını duyurdu.
Kaymakamlık’tan verilen bilgiye göre, pazartesi ve salı günleri 08.00-24.00 saatleri arasında zırhlı muhabere aracı Çamurova atış alanında top atışı gerçekleştirecek.
Etiketler : Güzelyurt Kaymakamlığı, Çamurova atış alanı, top atışı
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