H'acı' tesadüf!

10 ay önce ayrılan Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy önceki akşam bir davette karşılaştı. Eski aşkını yeni sevgilisiyle gören Özge Ulusoy’un morali bozuldu.

Hacı Sabancı ile eski sevgilisi Özge Ulusoy önceki akşam Raffles Otel’in içindeki Isokyo Restoran’ın açılış partisinde karşı karşıya geldi. Sabancı’nın yanında 5 aydır birlikte olduğu sevgilisi Nazlı Kayı vardı.

ESKİ aşkını görünce morali bozulan, yüzü asılan Özge Ulusoy partiden erken ayrıldı. Hacı Sabancı, Ulusoy’un cep telefonunda kendisi ve ailesine yönelik yazdığı mesajları yakalayınca 6 yıllık ilişkisini bitirmişti.