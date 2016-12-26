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Hadise mi Didem mi?

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Hadise mi Didem mi?
Hakan Sabancı son noktayı koydu!

Geçtiğimiz hafta Karaköy'de birlikte eğlendiği Hadise'yi evine kendi aracıyla gönderen Hakan Sabancı, hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.

Esit Övet'in, "Kalbim boş değil bomboş" başlıklı yazısı şöyle:

"Bu senenin en çok konuşulan isimlerinden biri de Hakan Sabancı, malum. Geçen hafta Hadise’yle yakalandı. Didem Soydan’la adı anıldı. Hatta ben de 'Didem mi Hadise mi?' diye yazdım. Çünkü geçen 10 gün içinde ikisiyle de görüşüyordu. 
 
Cumartesi gecesi cihangir Hazine’de karşılaştık Hakan’la. Lafı hiç dolandırmadan 'Hakan kalbinde kim var, hangisi var, kalbin boş mu dolu mu?' diye sordum. O da direkt 'Boş değil bomboş' dedi. 
 
Hakan’ın kalbi şu ara aşk anlamında boş olabilir ama etrafında sürekli kadınlar var. Çünkü kadınlar Hakan’ı yalnız bırakmak istemiyor. O gece de biri bir kolundan, diğeri bir kolundan çekiştiriyordu. 
 
Şimdi Hakan 'Boş' diyerek etrafındaki tüm kadınlara yalnız, özgür, öylece takılmak istediği mesajını veriyor ama duyduğum kadarıyla Hadise ve Didem Soydan, Hakan’ın kalbini boş bırakmak istemiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak."
Habertürk
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