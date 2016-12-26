Ünlü Oyuncu Vatanım Sensin Dizisine Dahil Oldu!

Ünlü oyuncu 'Vatanım Sensin'de!

Kanal D'de ekrana gelen 'Vatanım Sensin'in oyuncu kadrosuna yıldız bir isim dahil oldu. Selma Ergeç, dizide 'Halide Edib Adıvar' karakterine hayat verecek.

Başrollerini Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in paylaştığı 'Vatanım Sensin' dizisinin oyuncu kadrosuna Selma Ergeç dahil oldu.

Güzel oyuncu, dizide ‘Halide Onbaşı’ olarak da bilinen, Türk edebiyatının önemli kalemlerinden yazar ve siyasetçi Halide Edib Adıvar’ı canlandıracak.

Oyunculuğa yaklaşık 2 yıl ara veren Ergeç, bu süreçte Almanya’da Can Öz’le evlenmiş, geçtiğimiz nisan ayında Yasmin adını verdiği bir bebek dünyaya getirmişti.

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